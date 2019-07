Palmeiras cobra foco e se fecha para evitar fracassos em semana decisiva

O Palmeiras trocou a confiança e a tranquilidade dos tempos de invencibilidade por uma elevada tensão. Após empatar com o Vasco, sábado, e ver a liderança do Campeonato Brasileiro ser assumida pelo Santos, e chegar ao quinto jogo seguido sem vitória na temporada, o elenco se diz preocupado com o momento ruim e cobra principalmente concentração para não piorar a situação nos compromissos decisivos dos próximos dias.

Em uma mesma semana o elenco do técnico Luiz Felipe Scolari vai decidir vaga para as quartas de final da Copa Libertadores e ainda encarar o Corinthians em clássico pelo Brasileiro. "O futebol, infelizmente, tem essas alternâncias, com altos e baixos. Agora, cabe a nós, jogadores, ter discernimento, pés no chão e sabedoria. Não é agora colocar a culpa em A nem B, mas todos continuarem trabalhando", afirmou o zagueiro Edu Dracena.

Na terça-feira a equipe recebe o Godoy Cruz, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Como na ida, na Argentina, os dois times empataram por 2 a 2, uma vitória simples ou mesmo um empate por 1 a 1 ou até mesmo 0 a 0 já servem para o Palmeiras se classificar. Já o encontro com o Corinthians, fora de casa, será no domingo seguinte, às 19h.

A sequência negativa do Palmeiras na temporada levou o time cair de rendimento no Campeonato Brasileiro, assim como ser eliminado na Copa do Brasil para o Inter. Nos últimos jogos tanto o elenco como o técnico Luiz Felipe Scolari apresentaram a preocupação de entender os motivos da queda no nível das atuações. Como a agenda de partidas está apertada, com vários compromissos na sequência, a solução tem sido conversar.

"Nós estávamos muito bem antes, mas demos uma caída. Vai se bater muito nessa tecla. Precisamos ter maturidade para absorver críticas e cobranças. Temos um grupo forte, brigando na liderança do Brasileiro e, na terça-feira, é Libertadores. Temos tudo para voltar a vencer e bem", afirmou o meia e capitão Bruno Henrique. A torcida já manifestou descontentamento com o time recentemente, ao promover protestos na saída do Allianz Parque.

Curiosamente, a semana tensa e com dois compromissos importantes marca o aniversário do retorno de Felipão ao Palmeiras. O treinador iniciou a terceira passagem pelo clube no início de agosto do ano passado, após ser contratado para substituir Roger Machado.