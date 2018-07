Palmeiras cobra locutor para ser mais comedido em jogos na arena

A diretoria do Palmeiras cobrou diretamente o locutor do Allianz Parque para ser mais neutro em jogos do time como mandante. A decisão foi motivada por provocações a adversários, principalmente ao Flamengo, alvo de um deboche no último dia 17, quando era eliminado da Copa Libertadores enquanto o Alviverde batia por 1 a 0 o Inter, na arena, pela Copa do Brasil.

Na ocasião, o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o San Lorenzo, da Argentina, com um gol sofrido nos acréscimos. O lucutor do estádio apresentou o resultado com a expressão "cheirinho no ar", surgida no ano passado durante a disputa do título do Campeonato Brasileiro, como provocação entre os torcedores dos dois times. A postura do locutor, porém, rendeu uma bronca da diretoria palmeirense.

A mesma recomendação havia sido manifestada ao locutor da arena em ocasiões anteriores. O Palmeiras considera ser mais respeitoso aos rivais uma comunicação mais neutra nos jogos, mesmo para apresentar escalações ou informar sobre a aplicação cartões amarelos e de gols em outras partidas da rodada. O clube prefere adotar um tom mais político e menos efusivo.

Procurada pela reportagem, a WTOrre, construtora responsável pelo estádio, disse que o locutor Marcos Costi é de responsabilidade do Palmeiras. O clube, por sua vez, não comentou a recomendação dada ao funcionário, que não foi localizado pelo Estado.