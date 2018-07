Palmeiras cogita manter Valentim, mas aguarda definição de Mano

O comando interino de Alberto Valentim no Palmeiras pode se estender até 2018. Quem garante é o presidente do clube, Maurício Galiotte, que bancou a permanência do técnico à frente da equipe alviverde até o fim deste ano e deixou em aberto a possibilidade de efetivá-lo para a próxima temporada.

+ Alberto Valentim despista sobre continuidade no Palmeiras em 2018

"A ideia é que Alberto Valentim faça os jogos até o fim de amo e é importante dizer que sim, existe chance de que ele seja o treinador do Palmeiras neste próximo período", afirmou o presidente, após o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista na sede da Federação Paulista de Futebol na manhã desta terça-feira.

Valentim comandou o Palmeiras na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Goianiense, no domingo, em Goiânia, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro jogo do time depois da demissão de Cuca. Após a partida, ele despistou ao ser questionado sobre sua situação no clube para a próxima temporada.

Embora valorize o técnico interino, a diretoria do Palmeiras garante que não fazer propostas para Mano Menezes, o plano A do clube para 2018, até que o treinador defina sua permanência ou não no Cruzeiro, que deve acontecer na quinta-feira. "O Palmeiras não vai fazer proposta para o Mano até ele definir a situação com o Cruzeiro. Nem para o Mano e nem para qualquer outro treinador, que tem muita gente que não está lembrando de outros treinadores por aí", disse o diretor de futebol Alexandre Mattos também no sorteio de grupos.