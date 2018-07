Palmeiras coloca à prova no clássico seu ataque fulminante

“Isso mostra o quanto estamos ligados no jogo”, disse Barcos, responsável por um dos nove gols feitos no início das partidas. Os “gols relâmpago” saíram contra a Ponte Preta (Juninho e Assunção), Coruripe, em Alagoas (Barcos), Linense (Maikon Leite), São Paulo (Daniel Carvalho), Ituano (Patrik), XV de Piracicaba (Daniel Carvalho), Mogi Mirim (Assunção) e Bragantino (Leandro Amaro).

“Pela nossa postura estamos conseguindo surpreender os adversários”, disse Felipão, que mesmo com um esquema tático com três volantes no meio de campo tem conseguido fazer o time ser ofensivo.

Marcos Assunção diz que a agressividade da equipe nos minutos inicias é uma estratégia. A ideia é tentar “matar” o jogo o quanto antes para diminuir o desgaste. “Estamos em um ritmo intenso de jogos, então tudo o que for possível fazer para tentar amenizar o desgaste é válido. Damos um gás no começo para tentar pegar o adversário desprevenido e tem dado certo.”

Para o preparador físico Anselmo Sbraglia, os gols não têm ligação com a preparação física. Ele acha que se fossem feitos nos minutos finais, aí sim poderiam ter relação com a parte física – mostrariam que os jogadores estão com fôlego para correr em busca do resultado até o encerramento da partida.

Ataque x defesa

O clássico de amanhã será um grande desafio para o Palmeiras. Até agora o time não encarou nenhuma equipe que tivesse uma marcação tão forte quanto a do Corinthians, dono da melhor defesa da competição com apenas nove gols tomados e montado para encurtar os espaços no campo todo.

“Será um grande desafio. Além de ser um clássico, o Corinthians tem uma equipe boa defensivamente. É um bom teste para nós”, disse Barcos.