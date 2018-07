Palmeiras coloca à venda cadeiras do antigo estádio

SÃO PAULO - O Palmeiras colocou à venda as cadeiras das arquibancadas do antigo Palestra Itália, que foram retiradas para a reforma do estádio e vão ser substituídas por modelos mais novos. Para ter a recordação, o torcedor palmeirense precisará desembolsar R$ 379,90.

O clube fez uma parceria com a empresa Dabela Arenas para vender as cadeiras através de um site (www.cadeirasdopalestra.com.br). A peça ainda traz duas placas metálicas, uma com a numeração original do assento e outra com o selo de originalidade - a edição é limitada.

Estádio palmeirense desde 1920, o Palestra Itália foi fechado para uma ampla reforma em maio de 2010. A previsão era de que a inauguração do Allianz Parque, novo nome da casa do Palmeiras, fosse em abril do ano que vem, mas deve acontecer um atraso na entrega das obras.