Palmeiras começa contagem regressiva para centenário

Feito de aço inox escovado, o relógio tem 1 metro e 90 centímetros de altura e está exposto em frente ao ginásio Palestra Itália, na sede do clube. Ele conta com o símbolo do Palmeiras desenhado, além das palavras "Orgulho, Tradição e Glórias".

O relógio com a contagem regressiva é mais uma das ações de marketing do Palmeiras para celebrar o centenário. Antes, já tinha sido lançado o brasão oficial comemorativo da data. E nas próximas semanas haverá a inauguração de um monumento na sede do clube.