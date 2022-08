Palmeiras comemora 108 anos e lança seu novo uniforme 3: 'Verde ou Nada'

O Palmeiras lançou na madrugada desta sexta-feira o seu novo uniforme número 3, que será usado no restante da temporada 2022. A camisa adota um tom mais claro de verde e conta com linhas e detalhes em verde limão.

A equipe alviverde festeja hoje seu 108º aniversário de fundação. Para comemorar a data, como tradicionalmente faz, o Palmeiras lançou seu terceiro uniforme, em parceria com a Puma.

O vídeo de divulgação expõe os lemas "Verde é Tudo" e "Verde ou Nada". Protagonizam o vídeo os jogadores Gustavo Gómez, Weverton, Mayke, Marcos Rocha e Rony. Ao final, o técnico Abel Ferreira repete as frases que compõem a campanha.

Uma história ímpar. Um manto singular. A nova camisa que inspira e evoca a torcida que canta e vibra chegou! #VerdeÉTudo. É #VerdeOuNada! — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 26, 2022

"Uma história ímpar. Um manto singular. A nova camisa que inspira e evoca a torcida que canta e vibra chegou", escreveu o Palmeiras em suas redes sociais. "Nascido para fazer história. Destinado a ser campeão! Quando surge um dia especial, celebramos a fibra dos ídolos e da FAMÍLIA que lutam sem parar! São 108 anos de Sociedade Esportiva Palmeiras! AVANTI", publicou em referência aos grandes jogadores que passaram pelo clube.

O Palmeiras se prepara para o duelo com o Fluminense, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O time palestrino ocupa a liderança do torneio e tem o adversário tricolor no segundo lugar. Oito pontos separam as duas equipes. O jogo acontece no Maracanã, às 19h.