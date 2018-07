Palmeiras comemora boa fase da sua defesa O Palmeiras acredita que a boa fase da sua defesa é a principal responsável pela boa fase da equipe na temporada. Sem perder há oito jogos no ano, a equipe sofreu apenas quatro gols nesses confrontos. Além disso, a equipe tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 30 gols sofridos em 30 partidas.