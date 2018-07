Palmeiras comemora bom ambiente entre atletas no início da temporada

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari aponta o ambiente e a boa relação entre os jogadores e a comissão técnica como motivos do sucesso do Palmeiras no início da temporada. Para o treinador, a chegada de reforços e a consequente alteração do grupo fizeram as coisas mudar.

"O que mudou em relação ao passado é o ambiente de vestiário. Aquilo que a gente coloca é bem aceito e bem visto pelo grupo. Hoje tem mais possibilidade na minha mão para trocar e quando mexo no time, dá para manter a qualidade", explicou o treinador.

O clima entre os atletas, segundo Felipão, lembra o mesmo do início do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Palmeiras começou bem, mas caiu de produção no segundo turno. "O espírito desse novo grupo é para chegar à final de campeonato e o ambiente lembra como foi no primeiro turno do Brasileiro do ano passado e do Paulista, mas não conseguimos manter o ritmo até o final", analisou o treinador.

O Palmeiras folgou no domingo e se reapresenta nesta segunda-feira. A equipe volta a campo na sexta-feira, para enfrentar o Guaratinguetá, às 21h, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A equipe lidera o torneio com 17 pontos.