Palmeiras comemora diminuição de cartões amarelos no Brasileiro

As últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras mostraram uma evolução pouco aparente para a torcida, mas muito comemorada pelo técnico Alberto Valentim. Desde a chegada dele ao cargo, foram sete partidas e em quatro delas a equipe não levou cartões amarelos, feito que tem evitado desfalques por suspensão automática.

Para enfrentar o Avaí, na segunda-feira, em Florianópolis, a equipe tem como desfalque um jogador que não foi punido por cartão amarelo. O volante Felipe Melo tem de cumprir punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter se envolvido em uma confusão com Clayson no intervalo do clássico com o Corinthians.

Nos dois últimos jogos, por exemplo, nenhum palmeirense foi advertido. Em toda a passagem de Valentim pelo cargo, somente nas partidas contra Atlético-GO, Grêmio e Corinthians algum jogador recebeu cartão. Por coincidência, todos esses encontros foram como visitante. Nas partidas como mandante, não houve problemas disciplinares.

Valentim explicou que cobra do time um posicionamento mais eficaz na defesa para dificultar os avanços adversários e, assim, não precisar de fazer faltas para conter os ataques. "Vejo um mais time organizado e querendo fazer posse de bola. Muitas coisas estamos vendo melhorar, como uma defesa organizada, compactação boa das linhas", comentou o treinador.