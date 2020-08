Palmeiras completa 10 jogos de invencibilidade, mas ainda não passa confiança para a torcida

Um time invicto há dez jogos geralmente vive um momento de tranquilidade e conta com o apoio de sua torcida. Mas não é o que acontece no Palmeiras. O time alviverde não perde há mais de um mês, mas mesmo assim ainda não convenceu seus torcedores e até mesmo o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Prova disso são as críticas que o time vem recebendo nas redes sociais e até em protestos de parte da torcida. Em campo, Luxemburgo muda constantemente a equipe titular e sempre utiliza a opção de cinco substituições no decorrer dos jogos.

No sábado, o time alviverde vencia o Bahia até aos 49 minutos do segundo tempo, quando Weverton saiu errado para tentar cortar um cruzamento na área e facilitou a vida de Marco Antônio, para o jogador empatar. Dos dez jogos de invencibilidade, foram cinco empates.

"Faltou segurarmos mais a bola lá na frente. Tivemos chance de fazer o segundo gol, mas acho que faltou segurar mais a bola. Faltou ser mais malandro, entre aspas", disse Luxemburgo, após o jogo contra o Bahia.

O fato é que além da atenção, o Palmeiras sofre também com a falta de regularidade e dificuldade na criação das jogadas. O time encheu sua torcida de esperança contra o Santos, quando venceu por 2 a 1 e jogando bem, mas diante do Bahia, a queda de rendimento foi chamativa.

A última derrota foi no primeiro jogo da equipe após a paralisação das competições em razão do coronavírus. O time alviverde foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, em jogo válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

A preocupação é que a irregularidade atrapalhe o time na Libertadores. O Palmeiras joga no dia 16 de setembro, contra o Bolívar, fora de casa. Até lá, o time de Luxemburgo vai enfrentar o Inter, Red Bull Bragantino, Corinthians e Sport.

Veja a sequência invicta do Palmeiras na temporada