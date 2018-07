Palmeiras completa um ano da conquista da Copa do Brasil

SÃO PAULO - Após 12 anos sem títulos nacionais, o Palmeiras conquistou no dia 11 de julho de 2102 a Copa do Brasil e voltou a dar orgulho para seus torcedores. Em um estádio Couto Pereira, em Curitiba, lotado, o time comandado por Luiz Felipe Scolari empatou em 1 a 1 e ficou com a taça, após vencer o primeiro jogo na Arena Barueri por 2 a 0.

