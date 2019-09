Palmeiras confia no bom histórico em segundo turno para bater o Flamengo no Brasileiro

O Palmeiras iniciou nesta terça-feira a preparação para o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro confiante no histórico positivo recente de conseguir fazer uma campanha superior na parte final do torneio em comparação à parte inicial do calendário. Desde o retorno à Série A, em 2014, o clube só não conseguiu melhorar a pontuação ou a colocação na tabela ao longo do returno uma vez, em 2015, quando priorizou e ganhou a Copa do Brasil.

A equipe fechou o primeiro turno ao bater o Cruzeiro, por 1 a 0, no Allianz Parque, e após dois dias de folga iniciou nesta terça-feira a preparação para enfrentar no próximo domingo o Fortaleza, no Castelão, pela abertura do segundo turno. O atual campeão brasileiro é o vice-líder com 39 pontos, enquanto o primeiro colocado, Flamengo, tem três pontos a mais.

Para os palmeirenses supersticiosos, virar o turno sem estar na liderança não chega a ser um problema. No ano passado, o time era apenas o sexto colocado com 33 pontos ganhos ao fim da primeira metade, mas evoluiu na sequência e fechou a competição com o título e outros mais 47 pontos conquistados. A campanha é a melhor da história de um time no segundo turno.

Nas 14 participações do clube na era dos pontos corridos na Série A, em oito ocasiões a pontuação ou a colocação na tabela melhoraram no fim da competição em comparação aos resultados obtidos na primeira parte. Os exemplos positivos servem de incentivo para quem conseguiu fechar o primeiro turno de 2019 com a pontuação mais alta da história, superior até mesmo que os números obtidos nos títulos de 2016 e 2018.

"O Palmeiras fez o seu melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, isso dá uma dimensão do que é o adversário que está à nossa frente. Mesmo com o melhor turno da história, terminamos em segundo", disse o técnico Mano Menezes. "O que cabe a nós é perseguir o Flamengo fazendo a nossa parte. Agora temos somente um campeonato para fazer, então certamente podemos fazer melhor", completou.

Para o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, a série de três vitórias nos últimos jogos é um bom indicativo de que o segundo turno pode, sim, ser muito benéfico. "É uma sequência boa para nós, estávamos precisando disso. Foi bom para retomar a nossa confiança e trazer o torcedor de volta para o nosso lado. Foi importante a chegada do Mano, é um grande treinador e todos sabem. Aos poucos, ele vai colocando a sua metodologia no time", disse.