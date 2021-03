Palmeiras confia no protagonismo de Lucas Lima para enfrentar a Ferroviária

Com os principais titulares de férias, o Palmeiras tem um novo protagonista para comandar o time diante da Ferroviária neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Paulista. No jogo no Allianz Parque a responsabilidade de conduzir a equipe caberá ao meia Lucas Lima, que começou a temporada 2021 em alta e com direito até mesmo a usar a faixa de capitão na última partida.

Depois de encerrar a última temporada na reserva, Lucas Lima pediu para a diretoria para continuar treinando. Vários outros jogadores vão cumprir um cronograma de revezamento de folgas, mas o meia é exceção. "A motivação (de não tirar férias) é de estar jogando. A gente trabalha, treina forte, tenta aproveitar todas as chances. Essa é uma boa oportunidade para jogar, mostrar meu valor. Sei que a partir dos treinos as coisas vão dar certo em campo", explicou.

O jogador foi titular nas duas partidas desta temporada. Marcou um gol em cada. Na última quinta, diante do São Caetano, Lucas Lima ainda foi o capitão e deu passe para o gol de Breno Lopes, o segundo da vitória por 3 a 0. As oportunidades se contrastam com a situação do fim da temporada passada. Lucas Lima não saiu do banco nos dois jogos da final da Copa do Brasil nem participou dos compromissos no Mundial de Clubes.

Porém, dentro do clube ele continua valorizado e a conduta de não tirar férias foi vista de maneira bem positiva. "Todos os jogadores tiveram a oportunidade de escolher as férias. Ele decidiu pelo bem da sua carreira abdicar desse descanso e aproveitar as oportunidades. Nós aceitamos a opinião dele, e está aqui para nos ajudar", explicou o auxiliar técnico João Martins, comandante interino durante as férias de Abel Ferreira.

O papel de Lucas Lima atualmente é mais do que ser um dos principais jogadores enquanto os titulares estão de férias. Aos 30 anos, ele é um dos mais experientes do grupo e atua como uma espécie de tutor dos garotos das categorias de base. "Sou como o irmão mais velho. A gente se dá bem, a maioria senta atrás no ônibus, eu também. Fica mais fácil essa proximidade. Gosto do espírito que eles têm, de escutar música, até um pouco de irresponsabilidade", comentou.

O adversário do Palmeiras é um clube que vem de um grande resultado. Na última segunda-feira, a Ferroviária goleou por 5 a 0 o Botafogo em Araraquara. O técnico Pintado deve fazer somente uma substituição por lesão. O lateral-esquerdo Arthur Henrique, com dores musculares na coxa, foi vetado. Igor Fernandes assume a titularidade.

"Esse grupo tem cobrado de todos excelência no trabalho, o que a gente vive no dia a dia é algo especial, que nos deixa satisfeitos. A gente mostra os vídeos, temos os números, estatísticas que o clube oferece, temos usado tudo isso para avaliar. Enquanto os atletas descansam após jogos e treinos, a gente trabalha para melhorar, acrescentar", disse o técnico Pintado.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FERROVIÁRIA

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Renan, Empereur e Esteves; Danilo, Patrick de Paula e Lucas Lima; Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Técnico: João Martins.

FERROVIÁRIA: Saulo; Diogo Mateus, Matheus Salustiano, Xandão e Igor Fernandes; Higor Meritão, Vinícius Zanocello e Renato Cajá; Everton, Bruno Mezenga e Felipe Marques. Técnico: Pintado.

Árbitro: Flávio de Souza (SP)

Horário: 16h

Local: Allianz Parque

Na TV: Globo e SporTV