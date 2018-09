Palmeiras confia no retorno do 'novo' Deyverson para enfrentar o Sport

Desgastado pela sequência de jogos e de viagens, o Palmeiras confia em uma novidade neste domingo para dar novo fôlego à equipe diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo na Ilha do Retiro, com início às 18h, deve ter como principal alteração na equipe titular a presença do atacante Deyverson, que nos três últimos compromissos foi desfalque por suspensão.

O jogador não pode enfrentar o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e o Colo-Colo, pela Copa Libertadores, por um mesmo motivo. Deyverson estava suspenso ao mesmo tempo das três competições, amargou duas semanas sem poder atuar e teve conversas com a comissão técnica nos últimos dias para estar mais comportado em campo.

A última partida dele foi contra o Corinthians, no dia 9, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0 no Allianz Parque e logo depois foi substituído enquanto se envolvia com provocações e polêmicas com os adversários. Deyverson recebeu depois disso atenção especial do técnico Luiz Felipe Scolari, um dos responsáveis por dar confiança e fazer o atacante evoluir.

Deyverson vai integrar um time bastante modificado no Recife. O Palmeiras entrou em campo na quinta-feira, pela Copa Libertadores, contra o Colo-Colo, e viajou diretamente para Pernambuco. O elenco também está focado na disputa da semifinal da Copa do Brasil, na quarta, contra o Cruzeiro, e por isso não terá a formação principal contra o Sport.

Jogadores como o próprio Deyverson e Felipe Melo, que não viajaram ao Chile por estarem suspensos, encontraram o grupo apenas no Recife. Ambos devem ser titulares junto com atletas como Lucas Lima, Gómez e Victor Luís. Todos têm formado a base utilizada pelo Palmeiras neste Brasileiro. O time ostenta dez rodadas consecutivas sem perder na competição.

A dúvida é na defesa. O zagueiro Luan se recupera de lesão na panturrilha, não viajou ao Chile e tentava se recuperar em São Paulo para ser escalado. Caso ele não possa atuar, a vaga ficará em disputa entre Antonio Carlos ou pela possível oportunidade dada ao argentino Nico Freire.

FICHA TÉCNICA

SPORT X PALMEIRAS

SPORT: Magrão; Ernando, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Marcão, Jair, Marlone, Neto Moura e Morato; Rogério. Técnico: Eduardo Baptista.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Gómez e Victor Luís; Felipe Melo, Jean e Lucas Lima; Hyoran, Artur e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Juiz: Paulo Roberto Alves Jr (PR)

Local: Ilha do Retiro

Horário: 18h

Na TV: Pay-per-view