Palmeiras confirma a contratação de Eduardo Baptista

O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira a contratação de Eduardo Baptista como novo treinador do clube. O técnico assinou contrato até o fim do próximo ano com o desafio de dar continuidade ao trabalho de Cuca, que conquistou o título brasileiro, mas deixou do clube por questões pessoais. "Estou muito feliz de chegar a um clube do tamanho e da grandeza do Palmeiras. É um time que está vivendo um grande momento, é o atual campeão brasileiro. Além disso, vou substituir um treinador que fez um trabalho brilhante. A expectativa é trabalhar muito para dar continuidade a tudo isso que foi feito, a essa busca por títulos", afirmou o novo treinador ao site oficial.

Assumir o Palmeiras é o maior desafio da carreira do filho de Nelsinho Baptista, que também passou pelo clube entre 1991 e 1992. Eduardo ganhou destaque no cenário nacional em 2015, quando levou o Sport ao título da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Depois de ficar apenas seis meses no Fluminense, assinou contrato com a Ponte Preta. A campanha no Brasileiro de 2016 foi boa. A equipe chegou a sonhar com a vaga para Libertadores e sempre esteve distante da zona de rebaixamento.

Eduardo elogiou o elenco alviverde. "O elenco do Palmeiras é de altíssimo nível técnico e extremamente aguerrido. A temporada de 2017 será um ano importante, de Libertadores. A expectativa é de que tudo possa correr bem e que a gente possa alcançar todos os objetivos que já estamos trançando", afirmou o treinador.

Embora o acerto com o novo treinador já estava definido desde a semana passada, quando Baptista deixou a Ponte Preta, o anúncio oficial foi feito apenas a posse do novo presidente Maurício Galiotte, que ocorreu na noite desta quinta-feira. Eduardo Baptista se mostrou ansioso para ter a torcida palmeirense ao seu lado. "O Palmeiras tem uma excepcional estrutura física tanto em relação ao Centro de Excelência que está sendo finalizado quanto ao Allianz Parque, que traz uma energia incrível ao time dentro de campo. Mas, para mim, o grande trunfo é a sua torcida. Não vejo a hora de tê-la ao meu favor", finalizou.