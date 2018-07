Palmeiras confirma a contratação de Aranha e chega a 18 reforços

O Palmeiras confirmou nesta segunda-feira a contratação do goleiro Aranha. O jogador de 34 anos assinou contrato de um ano, após realizar exames médicos. Ele chega para disputar a posição com Fernando Prass, após entrar em acordo com o Santos e sair de graça do time da Vila Belmiro. Com o goleiro, o clube alviverde chega a 18 reforços.

Em sua primeira entrevista como goleiro do Palmeiras, Aranha comemorou o acerto. "É uma expectativa boa, o Palmeiras vem forte, montando um grupo muito forte, e isso anima qualquer atleta. Estou feliz por ser mais uma porta que se abriu para mim, ainda mais por ser um time da grandeza do Palmeiras. Estou muito contente", falou o goleiro.

O novo reforço do Palmeiras terá a oportunidade de reencontrar o técnico Oswaldo de Oliveira, o preparador de goleiros Oscar Rodriguez e o volante Arouca, com quem trabalhou no Santos. Foi, inclusive, o treinador que fez questão de sua contratação. "Já ter trabalhado com o Oswaldo ajuda bastante, afinal, já conheço a metodologia dele, a maneira de trabalhar. É sempre bom chegar a um lugar em que já conhece algumas pessoas e pode se sentir em casa mais rapidamente", explicou.

Com a chegada de Aranha, o Palmeiras fica com cinco goleiros e a tendência é que um deles seja liberado para empréstimo. O mais cotado para sair é Fábio, que foi titular em uma parte da temporada passada, mas não agradou. Os outros são Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre.