Palmeiras confirma a contratação do zagueiro Leandro Almeida

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Leandro Almeida, que chega como o 23º reforço para a temporada. O atleta de 28 anos assinou contrato válido até junho de 2019 e estava atuando pelo Coritiba.

"É uma felicidade imensa vestir a camisa do Palmeiras. A negociação demorou bastante, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Estou muito feliz e preparado, e espero logo, logo estar treinando para ajudar o clube no Campeonato Brasileiro”, disse o zagueiro, que deve ser apresentado no começo da semana que vem e deve ser inscrito em breve para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele fez apenas seis jogos pelo time paranaense.

No Palmeiras, Leandro Almeida reencontra o técnico Marcelo Oliveira, com quem trabalhou na base do Atlético-MG e também foi lançado pelo treinador no clube mineiro. "Agradeço por tudo que fez e espero corresponder a confiança à altura, não só dele, como da torcida do Palmeiras”, disse o defensor, que antes mesmo da chegada do técnico, já negociava sua transferência para o Alviverde.

Além de Marcelo Oliveira, Leandro Almeida também vai reencontrar Robinho, com quem jogou no Coritiba, e Dudu, seu parceiro nos tempos de Dínamo de Kiev. “Sei da qualidade dos dois, como jogadores e como pessoas, e espero conhecer o resto do grupo rapidamente. Quero buscar entrosamento e mostrar o meu melhor futebol”, encerrou.

O Palmeiras aguarda apenas o término da participação da seleção paraguaia para anunciar a contratação de Lucas Barrios, que será o 24º reforço. Pelo menos por enquanto, a diretoria não pensa na contratação de mais jogadores para a sequência da temporada.