Palmeiras confirma a contratação do atacante Rafael Navarro com vínculo até 2026

O terceiro reforço do Palmeiras para 2022 assinou contrato nesta quarta-feira. Trata-se do atacante Rafael Navarro, que deixou o Botafogo para acertar com o atual campeão continental por cinco anos, até o fim de 2026. Ele chega com a missão de ajudar em uma das posições mais criticadas na equipe, embora tenha sido um centroavante - Deyverson - o autor do gol que garantiu o tri da Libertadores.

Palmeiras e Navarro entraram em acordo na última sexta-feira. Para confirmar a contratação, restavam os exames, que foram realizados na terça, dia em que o atleta chegou a São Paulo, e a assinatura de contrato, firmada nesta quarta. No aeroporto, antes de embarcar, ele já havia falado como reforço palmeirense.

"Quando recebi a proposta, foi uma felicidade enorme, afinal é maior campeão do Brasil. Estou muito feliz e espero corresponder à altura", disse Navarro, que classificou de "padrão de futeobl europeu" a estrutura do CT palmeirense.

Navarro marcou 15 gols e deu 9 assistências na campanha que deu o título da segunda divisão ao Botafogo, fazendo inclusive o gol do acesso, na vitória por 2 a 1 sobre o Operário. As conversas para renovar com o time alvinegro foram longas e não chegaram a um desfecho positivo para o clube carioca, incapaz de pagar o que o jogador queria.

"Estou muito grato a Deus, à minha família e ao Palmeiras por abrir as portas para mim. A minha temporada de 2021 foi maravilhosa, foi um ano mágico e agradeço também ao Botafogo por ter acreditado no meu trabalho". Nas categorias de base, além da equipe alvinegra, o jogador vestiu as camisas de Fluminense (pelo qual, em 2015, foi convocado para o Torneio das Nações pela Seleção Brasileira Sub-15) e Atlético-GO.

O atleta teve propostas dos Estados Unidos e do futebol árabe, mas preferiu o Palmeiras pela visibilidade que pode alcançar. Ele é jovem - tem 21 anos - e se encaixa no perfil que a diretoria liderada pela presidente Leila Pereira procura, com potencial de retorno esportivo e financeiro.

As caras novas no Palmeiras, além de Navarro, são o meio-campista colombiano Eduard Atuesta, que defendia o Los Angeles FC, e o experiente goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional. A diretoria continua no mercado atrás de um zagueiro canhoto para atender ao pedido de Abel Ferreira. Na semana passada, o clube paulista chegou a um acordo com a Universidad Católica pela aquisição do chileno Válber Huerta, mas o defensor foi reprovado nos exames médicos e retornou ao seu país.

Por outro lado, segue em curso a renovação do elenco, agora mais rejuvenescido com as dispensas do volante Felipe Melo e do goleiro Jailson, além da saída do atacante Willian Bigode, que fechou com o Fluminense a fim de ter mais oportunidades em 2022. O volante também jogará no time das Laranjeiras e o experiente goleiro vai disputar na próxima temporada a Série B pelo Cruzeiro, recentemente comprado por Ronaldo Fenômeno.