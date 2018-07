Palmeiras confirma a contratação de Vagner e Roger Carvalho

O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira as duas primeiras contratações para a próxima temporada. Trata-se do goleiro Vagner, que assinou contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2019. O jogador de 26 anos disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Avaí. E também do zagueiro Roger Carvalho, de 28 anos e que deixou o Botafogo para assinar vínculo com o time alviverde válido até 31 de dezembro de 2016.

"Fico feliz por estar recebendo essa oportunidade de vestir a camisa desse grande clube. Estou sendo contratado em um momento de consolidação, campeão da Copa do Brasil, classificado para a Libertadores. Fico muito grato pela oportunidade e vou trabalhar para fazer o meu melhor e ajudar a equipe", disse o Vagner, em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

Vagner chega para ser reserva de Fernando Prass, quem o novo reforço palmeirense diz ser fã. É um grande goleiro, já acompanho desde a época do Vasco. Sempre faz bons jogos. Sou fã pelo exemplo que ele é, um líder dentro de campo e uma grande pessoa fora dele. Vai ser uma honra trabalhar com ele, vou aprender muito. Espero fazer sombra para ele dentro de campo, e quando tiver oportunidade corresponder à altura", explicou.

Vagner começou a carreira no Paulista e teve passagens por Villa Nova-MG, Criciúma, Ituano e Avaí. Ele ganhou popularidade por ter sido o goleiro titular do Ituano campeão Paulista de 2014. Na oportunidade, ele chegou a interessar ao Palmeiras também, mas as conversas não foram adiante.

Outro reforço assegurado, Roger Carvalho diz que chegar ao Palmeiras é a realização de um sonho. "“Para mim é uma satisfação muito grande poder representar um clube da grandeza do Palmeiras, ainda mais com um ano de 2016 que sabemos que será muito importante para o clube”, disse. "Para mim é a realização de um sonho jogar uma competição continental com a camisa do Palmeiras".

O zagueiro acredita que a próxima temporada será de muita pressão no elenco palmeirense. "O Palmeiras conseguiu essa vaga, que todo mundo estava esperando pela reconstrução que foi feita nesse ano. Chegaram vários reforços, um time novo. Para nós será um ano de muita pressão, para estar no Palmeiras você sempre tem de ganhar, entrar nos torneios para vencer. Na Libertadores não será diferente", projetou.

Roger Carvalho faz 29 anos nesta quinta-feira. Ele começou no Iraty e teve passagens por Rio Branco, Olivais e Moscavide-POR, Guarani, Figueirense, Genoa-ITA, Bologna, São Paulo, Vitória e Botafogo.

Além de Vagner e Roger Carvalho, o Palmeiras também acertou a contratação do volante Rodrigo, do Goiás, mas o jogador ainda não foi confirmado pelo clube. O anúncio oficial deve acontecer até o fim da semana.

(atualizada às 19h56)