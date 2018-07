Palmeiras contrata o volante Jean, oitavo reforço para 2016

O Palmeiras acertou nesta quarta-feira a contratação do volante Jean. O vínculo com o jogador, que era do Fluminense, será de quatro anos e encerra uma negociação que teve início em novembro do ano passado, quando a direção do time alviverde manifestou interesse no atleta, que iniciou a carreira no São Paulo. O atleta de 29 anos deve se unir ao grupo que está em Itu e vai viajar para o Uruguai, onde a equipe disputará um torneio na semana que vem.

Para defender o Palmeiras, Jean vai receber um salário de R$ 300 mil mais bonificação de R$ 10 mil por jogo em que atuar. No Fluminense, o jogador recebia cerca de R$ 400 mil. O salário, inclusive, foi um dos motivos que fez o jogador bater o pé e não aceitar a transferência para o Cruzeiro, que chegou a acertar com o clube carioca a troca dele pelo zagueiro Leo e o meia Gabriel Xavier.

Além da questão financeira, outro ponto que foi determinante para Jean fechar com o Palmeiras foi o fato da família do jogador ter a vontade de voltar a morar em São Paulo.

Jean pode ser utilizado pelo técnico Marcelo Oliveira como volante, mas também é boa opção na lateral-direita, posição em que atuou diversas vezes pelos clubes em que passou. O jogador deve se juntar ao grupo palmeirense que viaja para o Uruguai na segunda-feira. Na quarta-feira, a equipe enfrenta o Libertad e se derrotar a equipe paraguaia, no domingo faz a final contra o vencedor de Peñarol e Nacional-URU. A decisão de terceiro quarto também acontece no domingo, antes da decisão.

Com Jean e a confirmação da renovação de contrato com Rafael Marques, o Palmeiras chega a oito reforços. Chegaram também ao clube o goleiro Vagner, os zagueiros Roger Carvalho e Edu Dracena, o volante Rodrigo, os meias Moisés e Erik e o atacante Erik. A ideia da diretoria é, por enquanto, dar por encerrada as negociações de jogadores.