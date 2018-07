Palmeiras confirma acerto com Marcos Assunção

O volante Marcos Assunção, ex-Prudente, assinou contrato com o Palmeiras até julho de 2011 nesta quinta-feira. O jogador, de 33 anos, será apresentado na próxima semana e deve ter sua situação regularizada na CBF nos próximos dias para estar em condições de defender o time nas quartas de final da Copa do Brasil.

Veja também:

Antônio Carlos passa por cirurgia e fica afastado

O experiente jogador já teve passagens por Santos e Flamengo, no Brasil, Roma, na Itália, e o Bétis, na Espanha, além de ter atuado no futebol árabe. Marcos Assunção acumula ainda 11 jogos com a camisa da seleção brasileira. Ele ainda exibe o título de campeão italiano, em 2000, e campeã da Copa do Rei, pelo Bétis, em 2005.

"Trata-se sem dúvida de um grande reforço. Além de um ótimo volante, ele é um excelente cobrador de falta e tem como característica um chute muito forte, que sempre dificulta para o goleiro adversário. Não tenho dúvida de seu sucesso aqui no Palmeiras", afirmou Gilberto Cipullo, vice-presidente de futebol do Palmeiras.

Depois de ganhar experiência em diferentes países, Marcos Assunção comemorou a chance de defender o Palmeiras. "É uma grande oportunidade poder jogar de novo em um grande clube como o Palmeiras. Sou grato a todos que acreditam em meu futebol. Não vou decepcionar. Pelo contrário, estou em grande forma e o torcedor palmeirense pode esperar de mim sempre a mesma disposição com que joguei pelos clubes por onde passei", prometeu.