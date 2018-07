Palmeiras confirma amistoso contra o Ajax em janeiro

SÃO PAULO - O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira a realização do amistoso contra o Ajax, da Holanda, dia 14 de janeiro, às 17h, no estádio do Pacaembu. O jogo será o primeiro entre as duas equipes na história.

A partida serve como preparação da equipe visando a disputa do Campeonato Paulista, mas pode se tornar um jogo histórico para os palmeirenses.

Embora o goleiro Marcos já tenha declarado que gostaria de encerrar a carreira em um jogo oficial, este pode ser o último jogo dele como profissional. Na reapresentação da equipe, dia 4 de janeiro, na Academia de Futebol, o goleiro vai conversar com o técnico Luiz Felipe Scolari para decidir até quando vai jogar.