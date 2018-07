Palmeiras confirma apresentação de Eguren para quarta

SÃO PAULO - O volante uruguaio Sebastian Eguren será apresentado oficialmente nesta quarta-feira pelo Palmeiras. O jogador de 32 anos já treina com o elenco desde a última segunda-feira e deve ter a documentação legalizada até a próxima semana para que possa fazer sua estreia.

Eguren veio do Libertad, do Paraguai, e pela seleção uruguaia disputou a Copa do Mundo de 2010, conquistou a Copa América de 2011 e integrou o grupo que disputou a Copa das Confederações deste ano. Em clubes atuou no Nacional, do Uruguai, no Villarreal, da Espanha, além de times noruegueses e suecos.

Ele chega para reforçar um setor do elenco considerado muito importante pelo técnico Gilson Kleina. O Palmeiras tem sido escalado com três volantes (Charles, Márcio Araújo e Wesley) e em alguns jogos da Libertadores até mesmo quatro atletas da posição foram escolhidos para formar o meio de campo.

Incluindo o uruguaio e os titulares, o Palmeiras tem para essa posição ao todo oito jogadores. Marcelo Oliveira, João Denoni, Wendel e Léo Gago completam a lista de volantes.