Palmeiras confirma Cícero Souza como seu novo gerente

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a sua primeira contratação para a próxima temporada. Quem chega ao Palestra Itália não é nenhum jogador, mas Cícero Souza, que vai assumir o cargo de gerente de futebol do clube, substituindo Omar Feitosa, demitido na segunda-feira.

Cícero tem 40 anos e estava sem clube desde que, em julho, deixou o Bahia. O profissional já trabalhou também no Criciúma (de março a dezembro de 2013), Sport (agosto de 2011 a dezembro de 2012) e Grêmio, onde foi diretor executivo e supervisor de futebol (entre fevereiro de 2006 e julho de 2011).

O dirigente tem em seu currículo o acesso para a Série A do Brasileiro em 2011 (Sport) e três títulos do Campeonato Gaúcho - 2006, 2007 e 2011, pelo Grêmio. Ao apresentar o novo profissional, o Palmeiras destaca uma lista de jogadores que ele ajudou a formar. A diretoria alviverde tem boas expectativas com os garotos utilizados esse ano, como Nathan, Renato e Victor Luis.

A chegada de Cícero é o primeiro passo no plano estratégico para 2015. Afinal, foram demitidos o técnico da equipe (Dorival Júnior) e o diretor de futebol (José Carlos Brunoro), além de Omar Feitosa.

Paulo Nobre agora tenta a contratação de Alexandre Mattos, diretor que montou o elenco bicampeão brasileiro com o Cruzeiro e que deixa o clube mineiro ao fim do contrato, em 31 de dezembro. Só depois disso deverá ser decidido o técnico para o ano que vem. O passo seguinte será a montagem do elenco.