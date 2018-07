Palmeiras confirma confronto contra o Linense na arena

O Palmeiras confirmou nesta quinta-feira a realização da partida contra o Linense, no próximo dia 13, um sábado, às 17 horas, para o estádio Allianz Parque, em São Paulo. A arena palmeirense passa por reformas no gramado, tanto que o time terá que enfrentar o São Bento nesta quinta-feira, no estádio do Pacaembu, para que os últimos ajustes sejam feitos.

A venda de ingressos para o jogo contra o Linense, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, começa nesta sexta-feira, às 10 horas, apenas para sócios-torcedores Avanti, que terá exclusividade na compra até segunda, também às 10 horas, quando as vendas serão abertas para o público em geral.

A WTorre, construtora responsável pela arena palmeirense, deve realizar uma entrevista coletiva na semana que vem para explicar o que foi feito no estádio e garantir que o gramado aguentará muito mais a carga de shows e jogos em comparação ao que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras foi obrigado a atuar em alguns jogos com o campo em um estádio bem inferior ao esperado.

O clube divulgou nesta quinta-feira também o preço dos ingressos para a partida contra o Linense. Confira:

Cadeira Gol Norte - R$ 80,00

Cadeira Superior - R$ 110,00

Cadeira Gol Sul - R$ 130,00

Cadeira Central Leste - R$ 150,00

Cadeira Central Oeste - R$ 180,00

Cadeira Superior Visitante - R$ 110,00