Palmeiras confirma contratação de argentino Tobio

O Palmeiras confirmou, nesta quinta-feira, a contratação de mais um estrangeiro para o seu elenco. O novo reforço alviverde é o zagueiro argentino Fernando Tobio, de 24 anos, que estava no Vélez Sarsfield. O jogador chega por indicação do técnico Ricardo Gareca, que também é argentino o revelou.

"Este é um momento que eu estava esperando havia muito tempo. O Palmeiras é um grande clube, um dos mais importantes do Brasil, e estou muito contente por estar aqui. Fiz mais de 100 jogos defendendo o Vélez e agora é uma grande emoção vestir essa camisa. Espero estar às ordens do treinador o quanto antes", comentou o jogador, que assinou com o Palmeiras por cinco anos.

O time argentino tentou a renovação de contrato, mas o zagueiro não aceitou, ficando livre para acertar com o Palmeiras. Apesar de ter contrato até o dia 1.º de julho com o Vélez, ele já se junta ao elenco alviverde que faz intertemporada na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo.

Tobio chega para ser o sexto estrangeiro do elenco do Palmeiras, que ainda tem o paraguaio Mendieta, o chileno Valdivia, os uruguaios Eguren e Victorino e o argentino Mouche. Este último atacante, ainda não foi confirmado como reforço pelo clube paulista, mas o antigo time dele, da Turquia, já anunciou a venda para o Palmeiras.

Reforço para a zaga, Tobio deve chegar para ser titular ao lado de Lúcio. As demais opções para o técnico Gareca são Victorino, Wellington, Tiago Alves, Thiago Martins e Gabriel Dias.

"Sou um defensor forte e me destaco por ter boa técnica, mas o mais importante é entrar em campo para correr, lutar muito e sempre tentar acertar o melhor. Estou bem fisicamente e espero estar à disposição do técnico já para o primeiro jogo da volta do Campeonato Brasileiro", garantiu. O Palmeiras tem jogo programado para o dia 17 de julho, contra o Santos.