Palmeiras confirma contratação de ex-lateral do Flamengo

O Palmeiras anunciou dois reforços nesta terça-feira, mas nenhum dos dois chega a ser uma novidade. Horas depois de publicar no seu site oficial a contratação do zagueiro Vitor Hugo, que estava no América-MG, o clube paulista confirmou a chegada do lateral-esquerdo João Paulo, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo.

Assim como Vitor Hugo, João Paulo também chega por empréstimo, vindo de um clube pequeno. Se o zagueiro pertence ao Tombense, do agente Eduardo Uram, João Paulo tem os direitos federativos presos ao Desportivo Brasil, ligado ao fundo de investimentos Traffic. O lateral fica no Palestra Itália por um ano.

Antes do Flamengo, João Paulo jogou por Ponte Preta, Mogi Mirim, Guarani, Treze, Gama, Novo Hamburgo, Rio Claro e Avaí. Agora, terá a primeira chance em um grande paulista.

"Graças a Deus estou realizando mais um sonho. Já passei por outras equipes do estado e, quando vim a São Paulo, quis jogar em uma grande equipe da capital, como o Palmeiras. Espero fazer o meu melhor e que isso seja refletido em bastante tempo aqui no Palmeiras", disse o jogador, ao site do Palmeiras.

O clube alviverde já havia anunciado outros sete reforços: o zagueiro Vitor Hugo (ex-América-MG), o lateral-direito Lucas (ex-Botafogo), os volantes Amaral (ex-Goiás), Andrei Girotto (ex-América-MG) e Gabriel (ex-Botafogo), o atacante Leandro Pereira (ex-Chapecoense) e o meia Zé Roberto, mais famoso dos novos contratados, que estava no Grêmio.