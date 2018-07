Palmeiras confirma contratação do atacante Alecsandro

O Palmeiras confirmou nesta quinta-feira a contratação do atacante Alecsandro, o 22º reforço da equipe na temporada 2015. O jogador estava no Flamengo e chega com contrato até o fim do próximo ano. Ele já está treinando com o grupo deste quarta-feira e aguardava detalhes burocráticos para rescindir com o clube carioca e acertar com o clube alviverde.

"Estou muito feliz de poder vestir a camisa do Palmeiras. Publicamente, lógico, saiu o interesse de outros clubes, mas representar a camisa do Palmeiras sempre foi um sonho, principalmente de família. Meu pai é palmeirense, então pesou muito a vontade de poder jogar aqui. Tive outras oportunidades de vir para cá, mas acabaram não dando certo. Agora estou feliz de poder realizar este sonho", disse o atacante.

Alecsandro foi revelado pelo Vitória e teve passagens pelo Sport, Ponte Preta, Cruzeiro, Sporting-POR, Al Wahda-EAU, Internacional, Vasco, Atlético-MG e Flamengo. Ganhou ainda os seguintes títulos: Campeonato Baiano, pelo Vitória (2002, 2003 e 2005); Campeonato Mineiro, pelo Cruzeiro (2006); Taça de Portugal, pelo Sporting (2006/07 e 2007/08); Campeonato Gaúcho (2009), Copa Suruga (2009) e Copa Libertadores (2010), todos pelo Inter; Copa do Brasil, pelo Vasco (2011), Mineiro e Libertadores, pelo Atlético-MG (ambos em 2013) e Carioca (2014), pelo Flamengo.

Apesar da experiência, será a primeira vez que o atacante atuará em um clube da capital paulista. "Era um centro que faltava para a minha carreira. Joguei em Minas Gerais, Porto Alegre, Rio de Janeiro. São Paulo é o que a gente fala que move o Brasil, o estado onde nasci, onde tenho muitos amigos palmeirenses, então é um clube que tenho certeza de que serei muito feliz", falou.

No Palmeiras, Alecsandro terá a oportunidade de reencontrar João Paulo, seu companheiro no Flamengo, e Fernando Prass, seu amigo pessoal. "Eu sempre falo com o Prass, nossas famílias são amigas, mas não precisei perguntar do Palmeiras. É um clube grande e respeitado no Brasil. A gente se preocupa com a estrutura, para ver se o ambiente está legal, se o grupo está legal, e tive um feedback muito positivo", completou.

O atacante ainda é irmão do volante Richarlyson, que atua na Chapecoense e ficou conhecido por sua passagem pelo São Paulo, e filho do ex-ponta direita Lela, que fez sucesso pelo Coritiba na década de 80.