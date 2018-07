Palmeiras confirma contratação do atacante Mouche

Mouche assinou contrato por cinco temporadas com o Palmeiras e já se juntou aos novos companheiros em Atibaia, no interior de São Paulo, onde o grupo realiza intertemporada. Ele estava atuando na Turquia, mas se destacou com a camisa do Boca Juniors, onde atuou até 2012.

A chegada de Mouche e de Tobio indica que algum estrangeiro deve deixar o Palmeiras. O clube conta agora com seis jogadores nascidos fora do Brasil, um a mais do limite permitido pela CBF para partidas oficiais. O principal cotado é Valdivia, que poderia ser negociado após a Copa do Mundo. O zagueiro Victorino, que sequer estreou por conta de problemas físicos, seria outro candidato. Além dele, o grupo palmeirense ainda conta com Eguren e Mendieta.

Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, Mouche teve uma breve passagem pelo Arsenal de Sarandi antes de voltar ao clube, onde conquistou espaço e conquistou duas vezes o Campeonato Argentino, em 2008 e 2011. Em 2012, logo após perder a decisão da Libertadores para o Corinthians, foi negociado com o Kayserispor.