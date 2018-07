Palmeiras confirma contratação do volante Bruninho

SÃO PAULO - O Palmeiras confirmou na tarde desta quarta-feira a contratação do seu 11.º reforço na temporada. É o volante Bruninho, que defendeu a Portuguesa no último Brasileirão e acertou sua saída do Canindé antes do término do vínculo, em maio. Ele assinou contrato de quatro anos com o novo clube.

"O Palmeiras é um time grande e ainda comemora o centenário neste ano, que vai ser importante para o clube. Eu quero fazer parte disso e ter meu nome na história do Palmeiras, com boas atuações", disse o volante de apenas 21 anos, em entrevista para o site oficial palmeirense.

"Sou um segundo volante. Tenho característica de sair mais para o jogo, tenho bastante velocidade e também já joguei partidas como primeiro volante na Portuguesa, então sei fazer as duas funções", contou Bruninho, que vira mais uma opção no elenco para o técnico Gilson Kleina.

Antes de Bruninho, o treinador já contava com seis volantes no elenco palmeirense: Eguren, Renato, França, Josimar, Marcelo Oliveira e Wesley - os dois últimos têm sido titulares nas primeiras rodadas do Paulistão. Assim, o novo reforço terá muita concorrência por uma vaga no time.

A chegada de Bruninho também incha ainda mais o elenco. Antes, já tinham chegado 10 reforços na temporada: os zagueiros Victorino e Lúcio, os laterais William Matheus e Paulo Henrique, os volantes França e Josimar, os meias Marquinhos Gabriel e Bruno César e os atacantes Diogo e Rodolfo.