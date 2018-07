Palmeiras confirma desfalques de Lincoln e Edinho no jogo contra o Flu

SÃO PAULO - Depois da frustrante eliminação na Copa Sul-Americana, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira, visando o jogo contra o Fluminense, domingo, na Arena Barueri. O técnico Luiz Felipe Scolari comandou apenas um treino de dois toques em campo reduzido e não indicou se continuará escalando os reservas nas últimas partidas do Brasileirão.

Veja também:

Maurício Ramos prevê Palmeiras melhor na temporada 2011

Palmeiras assume crise e fala em prejudicar rival

O meia Lincoln, que sofre com dores na coxa direita, e o volante Edinho, com uma lesão no joelho esquerdo, são os únicos desfalques confirmados para o duelo contra o líder do campeonato. Dos titulares que devem entrar em campo no domingo, estão o zagueiro Danilo e o atacante Luan.

As principais peças, como Kléber e Marcos Assunção, dificilmente serão relacionados para o jogo que pode dar o título brasileiro ao Fluminense - desde que o Corinthians perca para o Vasco. Mesmo com a eliminação na Sul-Americana, a torcida palmeirense tem pedido para o treinador escalar os reservas para beneficiar o Fluminense e prejudicar o rival Corinthians.