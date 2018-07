Palmeiras confirma estreia no Brasileirão em São José do Rio Preto

A diretoria do Palmeiras confirmou nesta segunda-feira que fará sua estreia no Campeonato Brasileiro no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A partida será disputada no dia 22 deste mês, contra o Botafogo.

Mesmo com o mando de campo, o Palmeiras jogará fora da capital por ter sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no final do Brasileirão do ano passado. O clube perdeu o mando por conta do incidente causado pela torcida palmeirense na partida contra o Fluminense, na Arena Barueri, na reta final do campeonato. O STJD havia decidido que o Palmeiras jogaria a pelo menos 100 Km de distância da capital.

Sem poder contar com seu estádio, em reforma, o Palmeiras confirmou também nesta segunda que mandará todos os seus jogos do primeiro turno do Brasileirão no Pacaembu, como vinha fazendo neste Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. A primeira partida no estádio será disputada no dia 04 de junho, diante do Atlético Paranaense, pela terceira rodada.