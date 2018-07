Palmeiras confirma interesse em contratar o atacante Alan Kardec

SÃO PAULO - O Palmeiras confirmou oficialmente nesta sexta-feira o interesse na contratação do atacante Alan Kardec, do Benfica. A possibilidade de trazer o jogador para o Palestra Itália foi comentada por José Carlos Brunoro, diretor executivo do clube, depois de o jornal português A Bola ter noticiado nesta sexta o encontro entre o presidente palmeirense, Paulo Nobre, e o mandatário da equipe portuguesa, Luís Filipe Vieira, nesta semana.

Os dois dirigentes se encontraram depois de Nobre ter seguido para Portugal, após acompanhar os amistosos que o Brasil fez contra Itália, em Genebra, e contra a Rússia, em Londres, como chefe da delegação brasileira a convite da CBF.

"O Alan Kardec é um jogador que interessa, mas ainda não abrimos negociação", afirmou Brunoro, deixando claro que ainda não existe a possibilidade concreta de acertar a contratação do brasileiro de 24 anos, ex-Santos, Vasco e Cruzeiro.

Em Lisboa, Nobre visitou o Estádio da Luz, onde tentou firmar um elo cordial com o Benfica para possíveis contratações ou negociações de atletas com a equipe portuguesa. "Foi uma visita protocolar, tive oportunidade de conversar com o presidente do Benfica e foi uma grande honra conhecer Luís Filipe. Acredito que no futuro jogadores do Palmeiras podem interessar ao Benfica e que jogadores do Benfica possam interessar ao Palmeiras", disse Nobre ao jornal A Bola.

"Alan Kardec é de fato um jogador muito interessante e, obviamente, falamos sobre ele, mas ainda não de forma concreta. O Palmeiras está atravessando uma situação delicada do ponto de vista financeiro e não sei se tem condições para contratar um jogador como Kardec, até porque ainda desconheço a sua folha salarial. De qualquer forma, no futuro poderemos conversar com o Benfica sobre o assunto, até porque ficou uma linha aberta entre mim e o Luís Filipe", completou Nobre.