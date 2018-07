Palmeiras confirma Leandro e Léo Gago até o fim do ano

SÃO PAULO - A diretoria do Palmeiras confirmou nesta quinta-feira mais dois reforços para 2013. O volante Léo Gago e o atacante Leandro, ambos ex-Grêmio, foram aprovados nos exames médicos e assinaram contrato por empréstimo até o fim desta temporada. Eles chegam como parte da conturbada negociação que levou o atacante Hernán Barcos para o clube gaúcho.

Além de Léo Gago e Leandro, o Palmeiras já havia recebido o zagueiro Vilson do Grêmio, também envolvido no acordo por Barcos. O clube paulista deve anunciar nos próximos dias o meia Rondinelly e negocia com os gaúchos a cessão do quinto e último jogador desta negociação.

Aos 29 anos, Léo Gago chega para brigar por uma vaga na equipe titular com nomes como Márcio Araújo, Souza, Wesley, João Denoni e até o próprio Vilson, acostumado a jogar improvisado como volante. Mesmo com a crise no clube paulista, graças ao rebaixamento para a Série B e ao início irregular na atual temporada, o novo reforço se disse "empolgado".

"O Palmeiras é um time grande e sempre deve pensar em conquistar títulos. Venho com o objetivo de fazer ótimos jogos e conseguir resultados importantes. Estou muito feliz e empolgado por vir para o Palmeiras. Quando recebi a proposta, não pensei duas vezes. O Palmeiras é um gigante do futebol mundial", comentou.

Já Leandro tem 19 anos e chega ao clube após ser revelado como uma das grandes promessas do Grêmio dos últimos anos. O atacante, no entanto, alternou bons e maus momentos, teve alguns problemas extracampo e nunca se firmou na equipe profissional. Agora, ele vê o Palmeiras como uma "grande oportunidade" de retomar seu futebol.

"Estou muito empolgado. É uma grande oportunidade para a minha carreira e, por isso, quero fazer história no Palmeiras. Estou bem fisicamente e à disposição do técnico Gilson Kleina", afirmou.