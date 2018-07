Palmeiras confirma renovação de contrato de Zé Roberto

O Palmeiras confirmou na noite desta segunda-feira a renovação de contrato do meia Zé Roberto. O jogador de 41 anos assinou um novo acordo válido até dezembro do ano que vem. O vínculo anterior se encerrava em dezembro deste ano. O acerto entre o clube e o atleta tinha sido antecipado pelo Estado no dia 2 de outubro. Leia aqui.

“Estou muito feliz pelo planejamento que está sendo feito e, claro, pela extensão do meu contrato. É motivo de muita alegria saber que eu vou continuar jogando pelo Palmeiras por mais um ano e espero que, durante este período, a gente possa honrar a camisa do clube e buscar os nossos objetivos, que, com certeza, passam pela conquista de títulos e dar ainda mais alegrias aos torcedores palmeirenses”, disse o jogador, em entrevista ao site oficial do clube.

Zé Roberto entrou para a história do Palmeiras ao se tornar o jogador mais velho a disputar uma partida oficial e marcar um gol com a camisa alviverde. Com 40 anos e seis meses, ele fez um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Rio Claro, pelo Campeonato Paulista.

Anteriormente, o feito pertencia a Feitiço, que fez a marca quando tinha 38 anos e 10 meses, na vitória do Palestra Itália por 3 a 1 sobre o Ypiranga, no dia 12 de novembro de 1939.

O meia tem se destacado no Palmeiras pela versatilidade. Ele já jogou como meia, volante e lateral-esquerdo. No total, já jogou 42 vezes e fez seis gols. Além disso, deu mais cinco assistências.

Quem também renovou contrato recentemente foi o goleiro Fernando Prass, que assinou um novo acordo válido até dezembro de 2017.