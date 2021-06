Palmeiras confirma renovações de Willian, Rony, Raphael Veiga e Zé Rafael

O Palmeiras confirmou neste sábado as renovações de Willian, Zé Rafael, Raphael Veiga e Rony. O mais experiente deles, Willian teve seu vínculo ampliado até o final de dezembro de 2022 - o contrato atual se encerraria no fim deste ano.

O clube também fechou nesta semana as renovações por mais um ano dos meio-campistas Zé Rafael e Raphael Veiga, ambos válidos agora até dezembro de 2024, e do atacante Rony, que teve o vínculo estendido até dezembro de 2025.

Leia Também Palmeiras treina com elenco quase completo e Abel fará mudanças contra o Bahia

Willian é o jogador do atual elenco com mais partidas (237) e gols marcados (64) pelo Palmeiras, além de se destacar como o segundo maior artilheiro do Palmeiras neste século, atrás só de Dudu (70). Também é o vice-líder em assistências (25), atrás de Gustavo Scarpa (29).

No clube desde a temporada de 2017, Willian "Bigode" o único atacante da história que conseguiu conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores defendendo o time do início ao fim das competições - Dudu também se sagrou campeão dos quatro torneios, mas não disputou o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

"Estou muito feliz. Não é só aquilo que já conquistamos, mas o que o Palmeiras acredita que eu possa continuar contribuindo. Vou seguir trabalhando, com muita intensidade e ambição de fazer o máximo, buscar minha melhor versão e conquistar títulos", disse o atacante, que é um dos líderes do elenco e está no clube desde 2017. Ele vai alcançar o 100º jogo no Allianz Parque, estádio do qual é o vice-artilheiro, se entrar em campo neste domingo contra o Bahia.

"São as conquistas que te deixam na história do clube, tenho muito esse desejo. Sabemos das dificuldades, porque quanto mais ganhamos maior é a cobrança. Todos aqui no clube me fazem cada vez mais um atleta de alto nível, para manter a performance e que eu possa produzir o meu melhor", completou.

Já o meia Raphael Veiga fez em 2020 a melhor de suas temporadas pelo Palmeiras, seu clube de coração: foi um dos três atletas do time a fazer gols em todas as competições regulares do ano, assim como Luiz Adriano e Gustavo Gómez, foi vice-artilheiro do time no geral com 18 gols (ao lado de Willian e atrás apenas de Luiz Adriano, com 20), artilheiro do time no Brasileirão (11 gols) e artilheiro (quatro) e garçom (duas assistências) na Copa do Brasil - competição na qual foi o único presente em todas as partidas e eleito o melhor jogador pela CBF.

Contratado pelo Palmeiras em 2017, o meio-campista é o segundo maior artilheiro do atual elenco no geral: 31 gols. Nesta temporada, Veiga é o 3º artilheiro do time com seis bolas na redes. Ele está só a um gol de entrar para o top 10 dos palmeirenses com mais gols no século.

No Palmeiras desde 2019, Zé Rafael é o quinto colocado na lista de maiores garçons do elenco no geral: 14 assistências e também o garçom do time na campanha vitoriosa da Copa do Brasil 2020: duas assistências, ao lado de Veiga.

O jogador, que joga em mais de uma posição no meio de campo, é um dos seis que foram titulares nas três partidas decisivas da temporada 2020 (Paulista, Copa do Brasil e Libertadores), ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Matías Viña e Luiz Adriano.

Rony foi artilheiro da equipe de Abel Ferreira na Libertadores 2020 com cinco gols, ao lado de Luiz Adriano. Em 2021, já marcou seis vezes em cinco duelos disputados no torneio, com direito a dois prêmios de melhor em campo. É o segundo maior goleador do clube na história da competição sul-americana, com 11 gols, ao lado de Willian, Borja e Tupãzinho e atrás apenas de Alex, com 12. Ele tem sido reserva, mas deve retomar a titularidade diante dos baianos.

Contratado em 2020, o atacante é o maior goleador do time na temporada 2021 ao lado de Willian, e o vice-líder em participação em gols: dez ações (oito gols e duas assistências), atrás só de Gustavo Scarpa, com 16.