Palmeiras confirma restrições no Allianz Parque para final com o São Paulo

O Palmeiras confirmou que a montagem do palco para a recepção do show da banda Maroon 5, no Allianz Parque, inviabilizará o uso de grande parte das arquibancadas do Gol Norte (também conhecido como gol da ferradura) no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, diante do São Paulo. É o lado onde fica a torcida organizada.

Desse modo, o Allianz Parque verá sua capacidade de público reduzida entre 25% e 30%, caindo de 43 mil lugares para cerca de 30 mil. Para não causar maiores prejuízos para sócios-torcedores que possuem benefícios de ingressos mais baratos no setor, o Palmeiras liberará assentos na parte Superior Sul e Central Leste para aquisição em moldes semelhantes.

Leia Também Palmeiras precisa aceitar suas derrotas e cartolas e técnicos devem ter mais ações e menos mimimi

"Para garantir o benefício concedido pelo Avanti a seus adeptos, o Gol Norte vai incorporar, nesta partida, uma parte da Central Leste. Além disso, o desconto tradicionalmente oferecido no Gol Norte será aplicado também no setor Superior Sul. Assim, o sócio-torcedor adepto do Plano Ouro, que tem desconto de 100% no Gol Norte, terá direito ao mesmo benefício no Superior Sul", escreveu o clube em nota.

O imbróglio envolvendo a realização do jogo de volta da final do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo no próximo domingo ganhou os primeiros capítulos após o encerramento da fase semifinal do Estadual. O time alviverde queria a final no sábado para facilitar o uso do Allianz Parque e ter mais um dia de descanso para a estreia na Libertadores. Já o rival tricolor bateu o pé e exigiu a realização do confronto no domingo.

Após negociação entre Leila Pereira e a construtora WTorre, o Palmeiras conseguiu a liberação do Allianz Parque, e o jogo decisivo ocorrerá no domingo às 16h. A venda dos ingressos começa nesta quinta-feira, às 10h.