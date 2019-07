Palmeiras confirma retorno de Vitor Hugo com contrato por cinco temporadas

O Palmeiras está com um zagueiro novo no elenco. O clube confirmou nesta segunda-feira a volta de Vitor Hugo, de 28 anos. Após duas temporadas no Fiorentina, da Itália, o defensor retorna ao clube alviverde depois de assinar um contrato por cinco temporadas após a diretoria comprar 100% dos direitos econômicos dele por cerca de R$ 23 milhões.

Vitor Hugo foi peça importante no elenco campeão da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016. Conhecido pelo bom humor e pelo comportamento irreverente, o defensor comemorou a chance de voltar ao time. "Aproveitando minha passagem pela Itália posso falar com mais fluência 'Avanti Palestra'", disse, aos risos. No elenco ele vai disputar posição com Edu Dracena, Antônio Carlos, Gómez e Luan.

O zagueiro afirmou que tinha como um dos sonhos na carreira retornar ao Palmeiras para uma nova passagem. "Foi a realização de um sonho jogar no Palmeiras na minha primeira passagem. Volto com a mesma alegria e ambição. Mesmo longe, nunca deixei de torcer para o Palmeiras. Volto mais maduro, mais experiente e com a mesma vontade de conquistar títulos", disse.

O reforço está com a documentação regularizada e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda. Por isso, caso o treinador Luiz Felipe Scolari deseje escalá-lo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, já está liberado. Ao todo, Vitor Hugo possui 131 partidas e 13 gols pelo Palmeiras.

Além dele, a equipe vai anunciar em breve o atacante Henrique Dourado. Trazido por empréstimo do Henan Jianye, da China, o jogador assinou vínculo de seis meses e inclusive já treina com os companheiros na Academia de Futebol. O Palmeiras aguarda somente trâmites burocráticas para anunciar o reforço.