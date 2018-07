Palmeiras confirma venda do atacante argentino Barcos ao Grêmio

SÃO PAULO - Está fechado o negócio que agitou o futebol brasileiro nesta sexta-feira. Palmeiras e Grêmio concluíram o acordo que leva o atacante argentino Hernán Barcos para o clube gaúcho, em troca de uma compensação financeira e mais cinco jogadores: o zagueiro Vilson, o volante Léo Gago, o meia Rondinelly e os atacantes Leandro e Marcelo Moreno.

Atendendo ao pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Grêmio fez uma ótima proposta para Barcos, seduzindo o artilheiro e ídolo palmeirense. Para convencer o Palmeiras a negociar seu principal jogador, o clube gaúcho também ofereceu um pacote atrativo, principalmente para quem está precisando reforçar o elenco e sofre com dificuldades financeiras.

O Grêmio vai pagar R$ 4 milhões ao Palmeiras, além de quitar a dívida palmeirense com a LDU pela contratação de Barcos, no valor de R$ 1,4 milhão, e com o próprio atacante argentino, de R$ 1,5 milhão. Para completar, o clube gaúcho cedeu cinco jogadores, sendo que quatro deles são em definitivo e apenas o atacante Leandro é por empréstimo de um ano.

Contratado pelo Palmeiras no começo do ano passado, Barcos virou rapidamente ídolo da torcida palmeirense. Cumpriu a promessa de marcar 27 gols na temporada - fez 28 - e foi decisivo na conquista do título da Copa do Brasil. Além disso, foi um dos poucos jogadores inocentados pelos torcedores na campanha que levou ao rebaixamento no Brasileirão.

Apesar dessa enorme identificação com o Palmeiras, Barcos já havia manifestado no fim do ano passado a possibilidade de deixar o clube, principalmente por entender que disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro poderia prejudicar sua vontade de defender a seleção argentina. Interessado no artilheiro, o Grêmio foi atrás e conseguiu fechar negócio.

As tratativas foram rápidas. O técnico Gilson Kleina ficou sabendo da proposta na quinta-feira, quando avalizou os nomes dos jogadores do Grêmio que poderiam vir em troca. Barcos também aceitou imediatamente a oferta gremista. Assim, restou apenas ao Palmeiras se acertar com os cinco atletas que foram envolvidos no acordo, o que aconteceu nesta sexta.

No treino desta sexta à tarde, o atacante argentino já se despediu dos companheiros.