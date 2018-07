Palmeiras consegue adiar julgamento de Felipão no TJD A defesa do Palmeiras conseguiu adiar o julgamento de Luiz Felipe Scolari. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), de São Paulo, acatou o pedido feito pelo advogado André Sica. Felipão seria julgado nesta segunda pela sua expulsão contra o Corinthians, mas o advogado alegou que não houve tempo suficiente para montar a defesa do treinador porque não conseguiu contato com Felipão na semana passada, pois este estava em regime de concentração para o jogo contra o Coritiba.