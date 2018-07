Palmeiras consegue efeito suspensivo e joga com torcida no sábado

O Palmeiras conseguiu nesta terça-feira o efeito suspensivo para a punição sofrida na última segunda-feira e poderá enfrentar o Santa Cruz neste sábado, às 16h, no Allianz Parque, com a presença de torcedores do estádio. Com a decisão, o clube poderá continuar atuando em casa normalmente até o julgamento do caso, que não tem data para ocorrer.

Por causa da confusão entre torcedores de Palmeiras e Flamengo, o time alviverde foi punido com a realização de uma partida com os portões fechados enquanto a equipe carioca teria que atuar longe de seus domínios.

A confiança em conseguir o efeito suspensivo por parte da diretoria palmeirense era tão grande que o clube não interrompeu a venda de ingressos para o jogo. Já foram vendidos pouco mais de 12 mil ingressos.