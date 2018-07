Palmeiras consegue, enfim, negociar Leandro Almeida

Após quatro meses sem jogar pelo Palmeiras, o zagueiro Leandro Almeida está de saída para defender o Internacional por empréstimo válido até o fim do ano. O defensor chega ao clube gaúcho para substituir Rever, que está de partida para o Flamengo.

Pela negociação, o salário do zagueiro será dividido entre Palmeiras e Inter. O clube gaúcho pagará R$ 120 mil mensais enquanto os palmeirenses arcarão com R$ 80 mil. Leandro Almeida tem contrato até o dia 29 de junho de 2019.

O defensor fez apenas dois jogos oficiais neste ano. No último, cometeu uma falha que acabou resultando em um gol no empate por 2 a 2 com o São Bento, pelo Campeonato Paulista, em fevereiro. Ele chegou ao clube por indicação do técnico Marcelo Oliveira, mas nunca conseguiu ter uma boa sequência de partidas. No total, ele fez 17 jogos com a camisa alviverde.

Antes mesmo de Cuca chegar ao clube, a diretoria já havia definido que o jogador não atuaria mais pela equipe. Alguns clubes apareceram interessados, mas as conversas não foram adiante por causa do alto salário do defensor.

Leandro Almeida deverá ter dificuldades para ser titular no Internacional, já que Ernando e Paulão parecem ser homens de confiança do técnico Argel. Rever, por exemplo, teve pouco espaço nos últimos jogos e, coincidentemente, chegou a ser sondado recentemente pelo Palmeiras, antes da equipe alviverde acertar a contratação do colombiano Mina.