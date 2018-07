Palmeiras consegue liberação do meia Guerra da seleção venezuelana

O Palmeiras conseguiu a liberação da seleção venezuelana e vai contar com o meia Guerra para os próximos jogos da equipe pelo Campeonato Brasileiro. O jogador se apresentaria nesta semana nos Estados Unidos para disputar dois amistosos, mas com a autorização, continuará no Brasil para reforçar o time nos encontros contra Coritiba, Fluminense e Santos.

O clube já tinha obtido a liberação para que o meia não atuasse no primeiro amistoso da Venezuela, realizado no fim de semana, contra a seleção americana. Agora, recebeu a resposta positiva de que não precisará perder o jogador para a partida contra Honduras. Guerra foi titular no último domingo na partida contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, que terminou empatada sem gols.

Por outro lado, o Palmeiras vai perder outros dois importantes jogadores para compromissos nesta semana. Os colombianos Mina e Borja viajaram à Espanha para dois amistosos e só devem retorna ao Brasil na próxima semana. Além dos encontros com Coritiba e Fluminense, os atletas devem perder também o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, marcado para o dia 14.