Palmeiras consegue valorizar 12 jogadores durante a Série B

SÃO PAULO - Campeão da Série B, o Palmeiras foca suas atenções na próxima temporada e para a montagem do elenco de 2014, olhar o que fez o atual plantel é fundamental, já que a situação financeira do clube não permite uma grande reformulação. O Estado fez uma análise do desempenho de cada um dos jogadores que fez parte da campanha na competição e os dividiu em quem subiu de conceito, quem se manteve na mesma e os que perderam espaço. Não fizeram parte da lista, os jogadores Marcos Vinícius, Maurício Ramos, Tiago Real, Maikon Leite e Kleber, que chegaram a atuar pela Série B, mas deixaram o clube antes da conquista do título.

SUBIRAM DE PATAMAR NA SÉRIE B

Fernando Prass - Conseguiu se livrar da sombra de Marcos e passou segurança debaixo das traves.

Luis Felipe - Aproveitou a oportunidade e foi um dos destaques da equipe. Tanto que atraiu a atenção de outros clubes e deve sair no final do ano.

Vilson - Cresceu tecnicamente ao longo da competição e termina a temporada como um dos jogadores mais regulares da equipe.

Henrique - Se destacou pela liderança e segurança em campo, tanto que continuou sendo convocado para a seleção brasileira.

Charles - Foi utilizado diversas vezes por Kleina e embora não tenha sido titular absoluto, teve bons momentos.

Wesley - Para muitos torcedores foi o melhor da Série B. Deu a volta por cima após um 2012 de lesões e sem brilho.

Mendieta - Teve dificuldades no começo, mas logo se adaptou ao futebol brasileiro e só não foi mais importante porque sofreu uma grave lesão que o tirou de vários jogos.

Valdivia - Voltou a fazer a diferença. Com toques rápidos e envolvente, comandou o time.

Serginho - Espécie de amuleto de Kleina, entrou em vários jogos complicados e conseguiu fazer a equipe conquistar bons resultados.

Vinicius - Mostrou maior maturidade e foi fundamental em diversos jogos que era necessário uma mudança no ataque.

Leandro - Artilheiro da equipe na temporada. Chegou e já caiu nas graças da torcida e da comissão técnica.

Alan Kardec - Caiu como uma luva. Foi a referência no ataque e fez o torcedor esquecer Barcos rapidamente.

FICARAM NA MESMA SITUAÇÃO:

André Luiz - Reserva imediato da defesa, não comprometeu quando teve que jogar.

Tiago Alves - Chegou para compor elenco. Foi a segunda opção da defesa, por isso teve poucas oportunidades.

Juninho - Embora tenha sido titular na maior parte do campeonato, sua irregularidade fez com que fosse mais criticado do que elogiado.

Marcelo Oliveira - Sua versatilidade foi importante, mas em todos os setores que atuou, não teve uma atuação de encher os olhos.

Wendel - Passou boa parte da competição disputando vaga no banco de reservas. Na reta final apareceu mais e foi uma opção válida no setor defensivo.

Márcio Araújo - Adorado pelos técnicos e criticado pelos torcedores, o volante chamou a atenção pela boa marcação, mas deixou a desejar na criação.

Renatinho - Jogou poucos minutos. Mostrou qualidade, mas ainda é pouco para avaliar.

Ananias - Manteve a expectativa de que seria um bom reserva para a temporada. Não chegou a brilhar, mas também não fez feio.

DESCERAM DE PATAMAR NA SÉRIE B:

Felipe Menezes - Chegou por indicação de Kleina. Foi mal em todas as vezes que entrou.

Ronny - Era para ser uma boa opção de velocidade no ataque só que não conseguiu se impôr e foi superado pelos concorrentes.

Caio - Revelado pelo clube, não conseguiu aproveitar as oportunidades e a boa fase de Alan Kardec fez com que ele fosse esquecido por Kleina e pela torcida.

Eguren - Chegou cheio de moral, por ser da seleção uruguaia e volante marcador. Teve pouco espaço com Kleina e quando jogou, levou muitos cartões.

Bruno - Após a falha contra o Tijuana, na Libertadores, caiu em descrédito total. Na Série B, viu Prass brilhar e teve que se contentar com a reserva.

Fernandinho - Renovou contrato com a esperança de ser um bom meia e lateral esquerdo e ficou na promessa.

Léo Gago - Sofreu uma grave lesão que o atrapalhou e não o permitiu ficar na mesma condição de disputa de seus concorrentes.