Palmeiras conta com apenas três jogadores titulares 'intocáveis'

A chegada de Aranha, apresentado nesta terça-feira, faz com que praticamente em todas as posições o Palmeiras tenha uma forte briga pela vaga de titular. Até mesmo Fernando Prass deixou de ser intocável. Isso acaba demonstrando também a força do novo elenco.

Aranha tentou durante toda a entrevista coletiva mostrar respeito por Prass, mas ao mesmo tempo não perdeu a confiança de que pode assumir a posição. “Com o Oswaldo (de Oliveira, técnico), Oscar (Rodrigues, preparador de goleiros) e Luiz Alberto (auxiliar técnico) não começo do zero. Eles me conhecem dos tempos de Santos”, avisou.

Antes mesmo da contratação de Aranha ser anunciada, Prass já demonstrava estar incomodado com o assunto. E, sábado, depois do jogo contra o Osasco Audax, deixou isso ainda mais claro. “Eu não tenho de falar nada sobre o Aranha, vou ter de falar de cada jogador que chega no Palmeiras? Isso não é um assunto para mim, eu tenho de me preocupar é em jogar futebol.”

Em outras posições a expectativa também é de muita disputa. Na lateral-direita, João Pedro deve voltar da seleção brasileira sub-20 e tentar recuperar a vaga que foi ganha por Lucas. Na zaga, Oswaldo tem optado por Tobio e Vitor Hugo, mas Nathan, outro atleta que está com a seleção Sub-20, e Jackson, que fez um grande Brasileiro pelo Goiás ano passado, estão na cola dos titulares.

Entre os volantes, Gabriel leva vantagem por ser mais versátil e técnico, enquanto Amaral se destaca pelo poder de marcação e força. Os dois disputarão o posto ao lado de Arouca, podendo até atuarem juntos em determinadas situações. Mais à frente, até o ídolo Valdivia precisa mostrar serviço, porque Robinho e Alan Patrick têm se destacado nos treinos.

A disputa maior está no ataque, onde Leandro Pereira, Rafael Marques e Cristaldo parecem, no momento, em condição de igualdade. Rafael está ficando para trás pela demora em sua regularização, e Leandro tem sido o titular. Cristaldo foi o destaque nos amistosos de pré-temporada.

Os intocáveis são Zé Roberto, Arouca e Dudu, que sabem que não correm risco de perder o lugar na equipe.