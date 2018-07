Palmeiras aposta no retorno de titulares para voltar a vencer

Depois de três rodadas sem vencer, o Palmeiras encontra um cenário ideal para se recuperar na partida deste sábado, às 21 horas: um estádio cheio (até ontem já haviam sido vendidos mais de 17 mil ingressos), um adversário bem abaixo na tabela (o Figueirense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento) e o retorno de vários titulares (Lucas, Robinho e Gabriel Jesus).

Mesmo com tudo a favor, Marcelo Oliveira quer evitar surpresas. Depois de sofrer sete gols de bola parada nos últimos 11 jogos, o técnico mudou a programação e trocou os exercícios regenerativos que estavam previstos para ontem por um treinamento forte no gramado para corrigir as falhas. O treinador foi bastante ativo e cobrou posicionamento e atitude.

A defesa foi o setor mais cobrado. Hoje a zaga será formada por Jackson e Vitor Hugo – Leandro Almeida foi expulso no último jogo. Egídio voltará a atuar na lateral-esquerda. “O Vitor Hugo tem jogado muito bem, mas o companheiro ainda está sendo testado. Nesta altura do ano já deveríamos ter um time formado. Devem jogar Jackson e Vitor Hugo”, afirmou o treinador.

Os problemas, no entanto, não se resumem à defesa. “É um elenco de boa qualidade. O problema é que não temos um time ainda. Estamos formando o time durante a competição, e a dificuldade aumenta com as lesões e a ausência de jogadores.”

A equipe tem desfalques importantes. Arouca, ainda com desgaste físico, foi poupado para o jogo contra o Fluminense, quarta-feira. Dudu cumpre suspensão de mais quatro jogos. Cleiton Xavier, opção de criatividade, sofreu nova lesão, agora na panturrilha, e precisará de mais tempo para se recuperar.

Nesse contexto, Allione, Kelvin e Rafael Marques disputam uma chance no meio, com destaque para o argentino. “Nosso time tem experiência e pode recuperar o lugar no G-4 e brigar pelo título”, diz Rafael Marques.

Embora o adversário lute para não cair, Robinho não espera facilidades em casa.

“O time deles é esperto. Eles nos venceram no primeiro turno e recentemente eliminaram o Atlético Mineiro da Copa do Brasil”, afirmou o meia.