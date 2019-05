Palmeiras conta com o retorno de Scarpa, mas perde Veiga para jogo de sábado

O Palmeiras iniciou nesta quinta-feira a preparação para enfrentar o Botafogo, no sábado, com mudanças na lista do elenco que está à disposição para o jogo pelo Campeonato Brasileiro. O time já está em Brasília, local da partida, e passou a contar com o meia Gustavo Scarpa, que se recuperou de lesão na perna direita e viajou à capital para se integrar ao elenco.

A equipe alviverde entrou em campo na quarta-feira em São Luís, no Maranhão, onde bateu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, gol de Moisés, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois disso, o time viajou diretamente para Brasília, onde jogou por volta das 2h da manhã. Alguns jogadores que não foram ao compromisso no Nordeste saíram de São Paulo na manhã desta quinta e se encontraram com o restante dos companheiros.

Esse segundo grupo teve a presença do lateral Marcos Rocha, do zagueiro Luan e dos meias Bruno Henrique, Gustavo Scarpa e Zé Rafael. Todos foram poupados da viagem até São Luís e haviam permanecido em São Paulo. Scarpa não atuava desde 8 de maio, quando se machucou durante o jogo contra o San Lorenzo, e passou os últimos em tratamento para poder se recuperar.

Se por um lado o time contará com Scarpa no sábado, não terá em Brasília o meia Raphael Veiga. Autor de um dos gols na goleada do último sábado por 4 a 0 sobre o Santos, o meia Raphael Veiga sofreu uma lesão e não vai enfrentar o Botafogo. O clube não informou qual foi o problema do jogador.

O Palmeiras vai se preparar a partida com treinos no estádio Bezerrão, em Brasília. O jogo no sábado será às 16h e marca a estreia do clube nas exibições do pay-per-view, já que nesta quinta-feira a diretoria fechou acordo com a Rede Globo sobre direitos de transmissão.