Palmeiras conta com o retorno de três titulares para o jogo de sábado

Sem vencer há quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou motivos nesta sexta-feira para ficar mais confiante para sábado, quando recebe o Fluminense, no Allianz Parque. Após problemas físicos nos últimos dias, o lateral Jean, o zagueiro Edu Dracena e o meia Guerra voltaram a treinar com o grupo pela manhã, na Academia de Futebol, e ficam à disposição do técnico Cuca.

O Palmeiras chegou a ter seis desfalques na última rodada, quando perdeu por 1 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira. Além desse trio, ficaram fora os colombianos Mina e Borja, que estão em compromisso com a seleção, mais o atacante Dudu. Este último não foi a campo nesta sexta e ainda tenta se recuperar de lesão na virilha esquerda sofrida na derrota por 2 a 1 diante do Inter, pela Copa do Brasil.

O time treinou na Academia de Futebol durante uma hora com os portões fechados. A imprensa só acompanhou a parte final da atividade, quando os jogadores realizavam trabalhos físicos e uma atividade com bola em campo reduzido. O técnico Cuca deve promover o retorno de Edu Dracena, Guerra e Jean ao time titular, já que frisou na última quarta-feira a necessidade urgente de voltar a vencer.

O Palmeiras soma quatro pontos em cinco rodadas no Brasileiro e ocupa a 16ª posição na tabela. Se voltar a tropeçar na competição, pode fechar a rodada na zona de rebaixamento e terá de buscar a reação em dois jogos seguidos fora de casa, contra o Santos, na Vila Belmiro, e o Bahia, na Fonte Nova.