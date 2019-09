Palmeiras conta com os retornos de Weverton e Gómez, mas poupa Ramires

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, reforçado por jogadores que estavam em compromissos na data Fifa e sem a presença do meia Ramires. O técnico Mano Menezes comandou um trabalho técnico e outro de finalização já com as participações do goleiro Weverton, do zagueiro Gustavo Gómez e do atacante Angulo, que participaram de amistosos nos últimos dias.

Em uma manhã de forte calor em São Paulo, o Palmeiras foi ao gramado em um treino aberto à imprensa e voltado ao jogo do próximo sábado, contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Ramires não participou da atividade para ficar na área interna da Academia de Futebol e cumprir um cronograma específico de atividades. A tendência é ele não ser escalado no próximo compromisso.

Mano deve escalar uma formação parecida à usada na vitória contra o Fluminense, por 3 a 0, no Allianz Parque. A mudança principal deve ser a volta de Weverton ao gol. O time deve entrar em campo contra o Cruzeiro com: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gómez), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano.

Para encerrar a preparação para o jogo, o Palmeiras vai fazer um treino fechado na Academia de Futebol na tarde desta sexta-feira. Até agora o clube já vendeu 27 mil ingressos para a partida. Com 36 pontos e em terceiro lugar na tabela, a equipe pode fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na segunda posição se ganhar a partida e o Santos não vencer o Flamengo, sábado, no Maracanã.